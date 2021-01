Il Corriere della Sera: "Campo e mercato, il Milan lancia il suo messaggio per lo scudetto"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Campo e mercato, il Milan lancia il suo messaggio per lo scudetto". Nessuno come lo svedese in Europa che risolve un'altra partita e si porta a 12 gol in 8 match. Con l'arrivo anche di Mandzukic il Diavolo lancia il suo messaggio di guerra per lo scudetto con il piano che diventa chiaro: stringere i denti ora per poi tentare l'allungo nella seconda parte della stagione. Lo scudetto non è più un sogno.