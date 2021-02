Il Corriere della Sera su Conte: "Senza coppe a febbraio un vantaggio ma non motivo di orgoglio"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio a Conte con il titolo seguente: "Senza coppe a febbraio un vantaggio ma non un motivo di orgoglio". I bianconeri fanno giocare gli avversari con una difesa da battaglia e lasciano a loro niente in mano. In 33 giorni Pirlo ha vinto contro Milan, Napoli e Roma, oltre all'Inter: non male come rodaggio e avviso ai naviganti. L'ex centrocampista può diventare il 3° dopo Parola e Zico a vincere il trofeo da tecnico e giocatore. Conte perse una finale con il Napoli, ma ha sempre preferito concentrarsi sullo scudetto, il che può essere un vantaggio, ma non motivo d'orgoglio.