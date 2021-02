Il Corriere dello Sport: "L'Atalanta è un inno al calcio. Il Napoli si è perso a ronzarle intorno"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno alla sfida di ieri sera con questo titolo: "L'Atalanta è un inno al calcio. Il Napoli si è perso a ronzarle intorno". Quinta finale di Coppa Italia della sua Storia, la Grande Bellezza è racchiusa nel portamento di una Dea meravigliosamente fascinosa. Gli azzurri non sapevano cosa fare per aggrapparsi al suo incedere e sono finiti in trance, hanno resistito e poi sono crollati. Ha vinto chi ha osato di più nei 180' con la spregiudicatezza di un killer che sa dove andare a colpire. Per il Napoli invece è la decima sconfitta stagionale.