Il Corriere dello Sport su Smalling: "L'inglese punta al rientro dopo la sosta di ottobre"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sulla Roma, alle prese con l'infortunio di Chris Smalling. Il difensore centrale inglese non gioca dal 1° settembre scorso, quando i giallorossi persero all'Olimpico contro il Milan. L'ex Manchester United non sta bene dati i problemi ad un tendine che lo tormentano da inizio ritiro. Smalling non può allenarsi e durante l'ultima sosta per le nazionali ha seguito un programma di riabilitazione personalizzato.

Il dolore però non è sparito e, in accordo con Mou e lo staff tecnico, l'inglese ha deciso di fermarsi fino alla totale guarigione. Smalling naturalmente dovrà rinunciare alla prossima trasferta di Genova così come gli impegni in campionato contro Frosinone e Cagliari. Il difensore però salterà anche la gara di Europa League contro il Servette. L'obiettivo, dunque, rimane quello di sfruttare la sosta di metà ottobre per rimettersi in forma e rientrare definitivamente in campo.