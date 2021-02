Il Corriere di Bergamo: "Atalanta, la Coppa Italia può essere la ciliegina su 5 anni irripetibili"

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Dea con il titolo seguente: "Atalanta, la Coppa Italia può essere la ciliegina su 5 anni irripetibili". Ieri è stata la notte di Pessina che due mesi fa entrava nell'undici titolare a causa delle esclusioni di Gomez per poi non uscirci più. Qualche anno fa era arrivato in controportita per il traditore Andrea Conti finito al Milan per 24 milioni più il cartellino di chi era stato acquistato a zero dal Monza e reduce da un'ottima stagione al Como. Venendo al campo, il 3-1 è meritato perché racconta di una squadra padrona del proprio destino fin dal 10', quando Zapata si gira e spedisce a mezz'altezza a un filo dal palo, dove Ospina, migliore in campo dell'andata, non può proprio arrivare. E' paradossalmente il primo obiettivo per la banda di Gasp dopo cinque anni straordinari e irripetibili, ma più giusto godersi quanto fatto in una stagione a cui manca solo la ciliegina sulla torta.