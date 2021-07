Il numero uno di Euro 2020. Tuttosport: "Tutti pazzi per Donnarumma"

Ha ritirato velocemente il premio di miglior giocatore dell'Europeo dalle mani di Ceferin, presidente Uefa, ed è scappato a festeggiare coi compagni. Gianluigi Donnarumma è l'eroe di Euro 2020. Lui che inizialmente è stato massacrato da tifosi e stampa per il braccio di ferro col Milan sul rinnovo del contratto e successivamente per l'accordo col Paris Saint-Germain, ha dimostrato maturità e serenità da veterano, non di certo da un ragazzo di ventidue anni. E così ha concentrato mente e corpo sui colori azzurri, creando una bolla intorno a sé e pensando solo a difendere la porta della Nazionale. Compito riuscito alla perfezione, tanto da fargli guadagnare il premio di miglior giocatore del torneo accostando il proprio nome a quello di Sammer, Zidane, Iniesta e Griezmann.