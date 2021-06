Inter, il piano di Zhang. Gazzetta dello Sport: "Hakimi via subito, poi ingaggi da tagliare"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi c'è spazio per il futuro dell'Inter: "Il piano di Zhang: Hakimi via subito, poi ingaggi da tagliare" scrive il quotidiano. Gli obiettivi sono chiari: 70 milioni di euro di attivo sul mercato e riduzione del 15% del costo lavoro. Il costo lavoro dell'anno scorso, compresi i prestiti e il contratto di Spalletti, era di 180 milioni: ora bisognerà scendere sui 150. L'incasso principale arriverà dalla cessione di Hakimi: entro 10 giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca per il trasferimento al PSG (il Chelsea ha mandato qualche segnale). Poi Joao Mario (7 milioni). Poi bisognerà tagliare il monte ingaggi e i dirigenti nerazzurri cercheranno una squadra a Vidal (ingaggio da 6,5 milioni) anche se il cileno vorrebbe restare, a Nainggolan (4,5 milioni, c'è il Cagliari che lo vorrebbe gratis ma l'Inter non ci sta). Poi ci sarà l'addio di Kolarov con Perisic e Sanchez che potrebbero salutare per gli stessi motivi di cui sopra.