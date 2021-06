Italia-Austria, l'apertura del Corriere dello Sport: "Attenti l'arbitro è inglese"

vedi letture

"Attenti l'arbitro è inglese", titola stamani in apertura il Corriere dello Sport. Azzurri a Londra in un clima incandescente: sarà Taylor a dirigere il match contro l'Austria. Dopo le tensioni sulla sede della finale, fa discutere la scelta della UEFA. Intanto Verratti suona la carica: "Voliamo alto".

Juventus - In taglio alto c'è spazio per il mercato dei bianconeri: "Juve prigioniera", si legge. Ronaldo blocca il mercato della Vecchia Signora: il fuoriclasse tiene in scacco Allegri, la trattativa con il Paris Saint-Germain può aprire o chiudere le operazioni del club.

Roma - "Totti-Mou è amore", titola invece il quotidiano in taglio centrale. Nuove emozioni nella Roma: dopo i complimenti di Totti, arriva la replica dello Special One, che su Instagram scrive all'ex capitano che gli sarebbe piaciuto allenarlo.

UEFA - "Abolito il gol che vale doppio", si legge in taglio basso. Dalla prossima stagione nelle coppe chi segna in trasferta non avrà vantaggi: in caso di parità si andrà ai supplementari.

Salernitana - Sempre in taglio basso, il quotidiano si occupa del futuro del club granata: "Cessione Salernitana, il tempo è scaduto". Il momento della verità è vicinissimo: a mezzanotte scadrà il termine fissato per la cessione della società.