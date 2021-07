Italia-Spagna si gioca a centrocampo, Il Mattino: "Lì nel mezzo"

vedi letture

E' sempre Italia-Spagna a tenere banco con Il Mattino che prova a capire quali saranno gli aspetti fondamentali della partita. La Nazionale di Mancini al momento si accontenta di poter sfidare i divulgatori del tiki taka sul pianeta, il che non è poco. Concetti simili per entrambi i tecnici: 4-3-3, pressing alto, palleggio insistito, ma il meglio è proprio a centrocampo. Barella ieri ha ricordato come per lui Jorginho e Verratti siano due fenomeni che gli permettano di dedicarsi solo all'inserimento. Al trio è stata affidata una traccia spesso esaltante e di sicuro coinvolgente che viene raccontata come l'idea meravigliosa di Mancini.