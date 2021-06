Italia, vigilia agitata. Corriere della Sera: "Dopo la figuraccia col Galles gli azzurri non s'inginocchiano"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna tratta un tema molto delicato relativo all'Italia ovvero quello del Black Lives Matter. Con il Galles è andata in scena una figuraccia, mezza squadra in piedi e mezza inginocchiata, che non dovrà ripetersi. Tutti i calciatori sono tenuti a comportarsi allo stesso modo e anche loro sono d'accordo, ma stanno discutendo sulla posizione definitiva. A Wembley, con ogni probabilità, resteremo in piedi come gli austriaci visto e considerato che non è stata fatta richiesta all'Uefa. Difficilmente poi gli Azzurri cambieranno posizione andando avanti nel torneo.