Juve, Bentancur out per Covid. Il QS: "La lista degli assenti è un elenco telefonico"

Come scrive il QS, l'ottimismo di Pirlo sulla capacità della Juventus di rimontare in campionato e Champions è messo a dura prova: Bentancur ieri è risultato positivo al Covid. Si allunga, così, la lista degli indisponibili, sempre più simile a un elenco telefonico per la densità di nomi. L'uscita di scena di Bentancur in un centrocampo già orfano di Arthur potrebbe far impennare la candidatura di Bernardeschi. Intanto Dybala prosegue le terapie per il ginocchio.