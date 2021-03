Juve in cerca di riscatto. La Stampa: "Con lo Spezia la prima prova verità"

"Con lo Spezia la prima prova verità", titola La Stampa oggi in edicola. Andrea Pirlo non ha rivoluzionato le proprie abitudini nemmeno dopo il pareggio di Verona: alla Continassa non sono volati stracci. Ma la prima prova verità va in scena questa sera allo Stadium, contro la rivelazione spezia, ma questa sarà una settimana di test da non fallire per una Juventus che si gioca tantissimo tra la corsa scudetto ed il sogno Champions, con la sfida da dentro o fuori con il Porto. E Pirlo deciderà la formazione solo dopo la rifinitura di stamattina, con attenzione massima all'allerta Covid: ieri è emersa una positività, ma non si tratta di un calciatore. Tutto da vedere nel prossimo giro di tamponi.