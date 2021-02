Juve-Inter, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Lautaro colpisce Bernardeschi, niente rigore"

Giudizio positivo sulla direzione arbitrale di Mariani nel derby d'Italia da parte della moviola de La Gazzetta dello Sport, che analizza così l'episodio più controverso del match: "Ottima la chiamata, senza indugi, al 10' quando Lautaro va giù nell'area difesa da Buffon. Ampi i gesti con cui dice che no, non è rigore. Lo ripete mentre l'azione va avanti e ignora le proteste che arrivano anche dalla panchina dell'Inter: che abbia visto giusto lo conferma il replay che mostra come Lautaro cada da solo, dopo aver colpito il piede di Bernardeschi e poi il terren". Bene anche la gestione delle ammonizioni, così come la decisione di non concedere ai nerazzurri un corner in pieno recupero: Perisic protesta, ma è suo l'ultimo tocco.