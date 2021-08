Juve-Locatelli, a 35 mln si chiude. Gazzetta dello Sport: "Ma c'è il nodo riscatto"

vedi letture

Sembrava la fumata bianca fosse nell'aria e invece bisogna ancora attendere per vedere Locatelli in maglia bianconera. L'incontro avvenuto ieri alla Continassa, il quarto, non ha sciolto il nodo legato al riscatto: la Juventus vuole legare il riscatto al raggiungimento della qualificazione in Champions mentre il Sassuolo vuole più sicurezza legandolo invece al raggiungimento di un numero minimo di presenze. Eppure i bianconeri sono andati incontro alle richieste dei neroverdi circa la formula. Si è passati da 5 milioni per il prestito, 20 per il riscatto e 7 di bonus a 5 milioni per il prestito, 23 per il riscatto e i 7 di bonus sono modulati con incentivi di facile realizzazione. Locatelli spinge per approdare a Torino e anche Allegri per avere il suo regista ma il braccio di ferro tra le due società non è ancora terminato.