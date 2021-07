L'analisi de Il Secolo XIX: "Stile e sublime bellezza. L'Azzurro che conquista"

vedi letture

Il Secolo XIX nell'edizione odierna analizza l'Italia di Roberto Mancini. Per la primissima volta nella storia gli altri ci vedono più belli di come ci sentiamo ed è merito del gioco, di una compostezza che si fa stile, di un calcio che si prende l'immagine e la definisce. L'azzurro è cambiato, emana un fascino che non ha mai avuto prima e non dipende dai nomi. Sono spariti i cliché e quando qualcuno si stacca dall'idillio si nota tantissimo, come il povero Immobile contro il Belgio che ora potrà solo redimersi con la buona condotta.