L'apertura de L'Equipe stamani: "Il Lione vuole la sua parte"

"Il Lione vuole la sua parte". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo il 3-0 all'Angers. Trascorse tre partite senza vittorie in Ligue 1, il Lione ha battuto l'Angers ed è rimasto in contatto con il trio di testa. Un posto avanti in classifica, il Monaco ha fatto altrettanto bene contro il Dijon (3-0).