L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter-Lukaku, avanti tutta"

vedi letture

"Inter-Lukaku, avanti tutta". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'attaccante belga si sarebbe convinto nelle ultime ore a restare all'Inter, tranquillizzatosi dopo l'addio di Antonio Conti. Nei prossimi giorni sentirà Simone Inzaghi, che nel frattempo ha blindato anche Brozovic e Barella.

Delirio Blues. "Festa Chelsea, delusione Pep", si legge invece in merito al successo del Chelsea sul Manchester City in Champions League. I ragazzi terribili di Tuchel battono Guardiola, probabilmente il favorito. Ma ancora una volta per lui niente coppa lontano da Barcellona.

Milan su de Paul. Il mercato è ormai alle porte, i club iniziano a pensare alle rispettive strategie per potenziare la rosa. Il Milan, ad esempio, ha puntato forte Rodrigo de Paul, come scrive anche La Gazzetta dello Sport in prima pagina. "Addio Calha? Allora il Milan punta deciso su de Paul", titola la Rosea collegandosi al possibile divorzio con Calhanoglu.