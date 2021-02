L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Juventus-Inter: "La Coppa che scotta"

"La Coppa che scotta". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Juventus-Inter. Stadium, 20:45: c'è il ritorno di Coppa Italia. E' la terza sfida in 23 giorni e finora c'è stata una vittoria a testa. Ma questa è senza appello. Conte si affida a Lukaku e pensa ad Eriksen per ribaltare il ko per 1-2 dell'andata. Pirlo cambia, ma Ronaldo c'è. In porta Buffon sarà titolare.

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano in edicola stamattina per i rossoneri e Ibrahimovic con il titolo seguente: "L'uomo Zlataniano". Talento, passione, fisico: come lo svedese non c'è nessuno. E adesso punta all'obiettivo Champions League, mai vinta in carriera, con la squadra allenata da Pioli all'età di 40 anni

Serie A - Spazio anche per le questioni finanziarie nel taglio basso della prima pagina del giornale in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Le big con DAZN". Per quanto riguarda il triennio 2021-2024 Sky è indietro, giovedì la scelta definitiva. Diritti tv: più soldi e nuova tecnologia. Tira aria di svolta.