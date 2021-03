L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan e Donnarumma: "Gigio in uscita"

vedi letture

"Gigio in uscita". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan. I rossoneri e il rischio Donnarumma: offerti 8 milioni l'anno al portiere, ma Raiola tace sul rinnovo. Il tempo stringe, dunque occhio al piano B: nel mirino Gollini, Musso e Maignan per sostituire il portiere.

Christian Vieri - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con un'intervista all'ex attaccante intitolata così: "Il Bobometro". Le previsioni del campionato secondo Vieri: "L'Inter è diventata bella, ma Ibra fa bene a crederci. Juventus: Cristiano Ronaldo non dà certezze di vincere, Pirlo resterà".

Fiorentina - Il giorno dopo le clamorose dimissioni di Prandelli, il quotidiano dedica spazio ai viola nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "L'ombra di Cesare". Lo stress e l'addio a Firenze: "Potrei finire qui. Non è più il mio mondo". Squadra che torna ad essere affidata a Iachini fino alla fine della stagione per ottenere la salvezza,

Inter - Anche i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina trovano spazio con il titolo seguente: "Conte e il ritmo scudetto. Nessuno sprinta come lui". Nelle ultime giornate alza la media punti per riuscire a conquistare il titolo. L'obiettivo unico che ha in testa è arrivare in fondo alla stagione con la vittoria della Serie A.

Juventus - "Dalla Spagna sicuri: 'Ronaldo vuole il Real'". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio alto della prima pagina ai bianconeri. Clamorosa indiscrezione di Marca che vede il portoghese voglioso di tornare ai Blancos e di riportarli sul tetto d'Europa compiendo ancora una volta un'altra impresa da aggiungere alle numerose già compiute. Intanto Morata può restare, ma ancora in prestito.