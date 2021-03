L'apertura de La Gazzetta dello Sport sull'Inter e l'esultanza di Skriniar: "Bacio scudetto"

"Bacio scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna con chiaro riferimento all'esultanza di Milan Skriniar dopo il gol all'Atalanta. All'Inter basta un solo tiro in porta: zampata dello slovacco. Il muro di Conte tiene alla grande, Handanovic decisivo. Si tratta della settima vittoria di fila, adesso il Milan è a -6.

Juventus - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per i bianconeri e Cristiano Ronaldo con questo titolo: "Ti porto tra le stelle". Pirlo carica il suo fenomeno in vista del ritorno degli ottavi: "E' la sua partita". All'Allianz Stadium con la vittoria per 1-0 contro il Porto si accede ai quarti di finale di Champions League.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina del giornale di oggi con il titolo seguente: "Il Milan dei duri". Le strategie per il futuro dei due big: Ibrahimovic adesso programma il rientro e il rinnovo del contratto. Kessié vale 50 milioni di euro e deve essere blindato per allontanare le sirene del calciomercato.