L'apertura del Corriere dello Sport con il 3-2 dello Stadium: "Juve con le unghie"

La Juventus batte l'Inter in una partita piena zeppa di episodi dubbi, ma resta attaccata al treno che conduce alla Champions League. "Juve con le unghie", titola in prima pagina il Corriere dello Sport che sottolinea come in questo momento la Vecchia Signora sia al quarto posto in classifica, almeno per una notte. Var protagonista - si legge - ed è polemica per il rigore che è valso il 3-2 bianconero finale.

Derby alla Roma. "Fonseca regala il derby a Mou". E' questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per soffermarsi sulla vittoria della Roma, netta e meritata, nel derby della Capitale. Decidono Mkhitaryan e Pedro contro una Lazio che non è praticamente mai stata in partita e che ha così detto addio definitivamente alle (poche) speranze Champions.

Il miracolo Italiano. Grazie al successo netto contro il Torino, lo Spezia ha conquistata l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A. La salvezza è in tasca e gran parte del merito va a Vincenzo Italiano, come sottolinea anche il Corriere dello Sport in prima pagina: "Il miracolo Italiano: Spezia salvo".