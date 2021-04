L'apertura di Tuttosport: "Bomber di mercato"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Bomber di mercato". Gli uomini gol saranno al centro delle prossime trattative di mercato, a partire da Belotti, per cui si è fatto vivo il Lione, mentre su Dybala si muovono il Paris Saint Germain e la Premier League, con Chelsea e Manchester United in prima fila. Poi c'è Vlahovic, e la tentazione del Milan di affidargli il ruolo di vice Ibrahimovic per la prossima stagione.

Inter al top in Europa - Media punti importante per l'Inter di Antonio Conte, che sta tenendo un ruolino di marcia impossibile da seguire, da vertice anche negli altri campionati europei.

"Riabilitate Signori" - Taglio alto dedicato all'ex bomber, con le parole dell'avvocato. Signori, dopo dieci anni di battaglie legali è stato riconosciuto innocente ed ora chiede la riabilitazione alla FIGC: "Il calcio è il suo mondo", chiosa l'avvocato.

Stasera la Champions League - Andranno in scena questa sera i primi due match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con Chelsea-Porto che partiranno dal 2 a 0 per i blues e Paris Saint Germain-Bayern Monaco: i bavaresi tenteranno la rimonta dopo il 3 a 2 dell'andata.