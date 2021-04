L'apertura di Tuttosport: "Napoli, sei terzo. Toro, ora è dura"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in taglio alto di prima pagina con il titolo: "Napoli, sei terzo. Toro, ora è dura". Subito Bakayoko, poi Osimhen ed il Napoli esce dal Grande Torino con tre punti importantissimi che portano gli azzurri in terza posizione, al pari di Milan e Juventus, per una volata Champions che si preannuncia entusiasmante. Il Torino invece si giocherà tanto nella sfida di lunedì prossimo al Parma, nella quale però mancheranno Mandragora e Verdi, squalificati.

"Pirlo, sei fuori" - Parole di Flavio Briatore, che in un'intervista a Tuttosport stronca la Juventus: "Non si può dare una Ferrari ad uno con il foglio rosa, bisogna riprendere Allegri. E' stato un errore sostituirlo. Agnelli ha fatto bene in questi anni, io cambierei la dirigenza".

Ciclone Correa. Milan, Champions a rischio - Un Correa in stato di grazia ha steso il Milan ieri sera con una doppietta, con la rete di Immobile che ha chiuso la gara sul tre a zero. Ora il Milan è stato raggiunto da Napoli e Juventus e la Champions adesso è a rischio. Senza contare la Lazio che deve recuperare la gara con il Torino.