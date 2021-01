L'Inter si affida a Lukaku. La Gazzetta dello Sport: "Il totem all'altezza delle superstar"

Lukaku si è impossessato dell'Inter. E' diventato l'uomo a cui Conte e tutto il mondo nerazzurro affidano i sogni di gloria. In pochi hanno fatto meglio di lui nel breve periodo da quando è arrivato in Italia. Appartiene alla stessa razza di centravanti eletti che hanno vestito il nerazzurro: il Ronaldo interista aveva segnato 38 reti in un periodo uguale; Diego Milito, una in meno del Fenomeno. Lukaku è arrivato a 34 reti, un'esultanza ogni 107 minuti. Resta comunque che l'anno solare del belga appena passato è stato il migliore della sua vita. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.