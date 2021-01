L'Inter strapazza la Juve. Corriere della Sera: "Cambio di consegne fra vecchia e nuova regina"

vedi letture

Come scrive il Corriere della Sera, l'Inter strapazza la Juventus e la porta a 7 lunghezze di distanza. I contiani tirano fuori la partita perfetta, bella, intensa, giocata in verticale, nel segno del piccolo campione che oscura quelli grandi e attesi, come Lukaku e Ronaldo. Invece è Barella, per quantità e qualità, a risultare il migliore in campo: assist e gol per il centrocampista, immagine dei nerazzurri rabbiosi, dinamici, lucidi, talentuosi come li vuole il proprio tecnico. La Vecchia Signora è fragile, inconsistente e chiude con una sola occasione, sul finale, con un tiro di Chiesa deviato da Handanovic. Il vuoto cosmico.