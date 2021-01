La Roma e le sei sostituzioni. Il Messaggero: "Saltano due dirigenti. Piazza pulita"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Saltano due dirigenti. Piazza pulita". Il team manager, Gianluca Gomber, e il Global Sport Officer, Manolo Zubiria, hanno pagato il disastro in Coppa Italia contro lo Spezia. Il danno di immagine creato al club dei Friedkin è importante e loro ne sono i responsabili. Una grave negligenza che ha intaccato la credibilità internazionale della società. La Roma sta chiudendo l'accordo con il nuovo sponsor tecnico e uno sbaglio di queste proporzione, oltre a mettere in grande imbarazzo presidente e dirigenti, può rischiare di far saltare importanti accordi per le casse della società.