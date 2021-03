Lazio-Crotone, la moviola del Corriere dello Sport: "Fares su Messias, il rigore è netto"

Non è dispiaciuto l'arbitro Rapuano, secondo la moviola del Corriere dello Sport, che ieri pomeriggio ha diretto Lazio-Crotone. Qualche volta ha dato l'impressione di lasciar giocare troppo. Netto il rigore assegnato al Crotone. Messias anticipa l'arrivo di Fares, togliendogli il pallone. Rapuano fischia subito rigore (non era difficile). Giusto considerare non punibile il braccio di Golemic che è involontario e attaccato al corpo. Assolutamente regolare la rete di Milinkovic Savic. Ok anche quella di Luis Alberto che nasce da una punizione defilata per l'iniziale fallo di Reca su Milinkovic.