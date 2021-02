Le aperture in Portogallo - Lo Sporting si aggiudica il derby nel finale.

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 2 febbraio:

A Bola

"Ruggito finale"

E' arrivata in pieno recupero la rete da tre punti per lo Sporting Lisbona, che supera così il Benfica nel sentitissimo derby e allunga ulteriormente in classifica. Matheus Nunes al secondo di recupero regala la vittoria ed i nove punti di vantaggio in classifica. Vittoria anche per il Porto, 2 a 0 sul Rio Ave, che resta così a quattro distanze dallo Sporting.

Record

"San Matheus"

Il sostituto di Paulinho nell'undici titolare la risolve nel recupero facendo esplodere lo Sporting Lisbona: quattro lunghezze sul Porto e nove sul Benfica per continuare a sognare il titolo.