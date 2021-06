Le aperture inglesi - Inghilterra pronta per la Croazia: l'obiettivo è riscattare il ko del 2018

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 10 giugno 2021.

Daily Star

"Beer we go"

Tutto pronto per l'esordio a Euro 2020 dell'Inghilterra di Southgate, che domenica affronterà a Wembley la Croazia. La promessa di Rice: "Non ho mai bevuto una pinta, ma lo farò se vinceremo l'Europeo".

Daily Express

"Pen pusher"

Gli uomini di Southgate sono stati addestrati sui calci di rigore in ogni sessione per la bellezza di nove mesi, segno della volontà di curare ogni dettaglio in vista del grande appuntamento di quest'estate.

Mirror

"Here we cro!"

Kane assicura che l'Inghilterra è "affamata", e desiderosa di riscattare la dolorosa eliminazione nell'ultimo Mondiale per mano della Croazia, prima avversaria dei Three Lions nel torneo.