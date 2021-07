Le aperture inglesi - Per la Regina e il Paese. Inghilterra, come on: scrivi il nome nella storia

E' il grande giorno, per l'Italia e per l'Inghilterra. "Il momento di Cesare", come scrive il Daily Star in prima pagina, mettendoci un "Come on England!" per spingere la nazionale di Southgate. "Un paese fiero - si legge - vi guarderà, è tempo di scrivere il vostro nome nella storia". Il Sunday Express in apertura carica i Tre Leoni: "Per la Regina e il Paese". The Mail on Sunday, regalando un poster da mettere alla finestra con la scritta "Come on England!", dedica l'intera copertina alla finale di Euro 2020, segnale della grande attesa che c'è in Inghilterra per un trofeo, l'Europeo, mai vinto nella propria storia.