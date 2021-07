Le aperture spagnole - Barça, Laporta chiede di vincere. Asensio prima dell'Olimpiadi: "Io all'altezza"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 13 luglio 2021.

Marca

"Michel: 'Mi vedo riflesso in Morata"

Si immedesima nell'attaccante della Nazionale: "Nei Mondiali del 1990, l'obiettivo ero io". L'allenatore del Getafe affronta 'eccitato' la sua seconda tappa nella squadra spagnola. "Penso che Atletico Madrid e Siviglia abbiano le migliori squadre, Real Madrid e Barcellona sono umani".

As

"Asensio: 'Sarò all'altezza'"

Il centrocampista del Real Madrid parla prima del viaggio in Giappone: "Ora mi vedo al 100%. Continuerò a seguire il Real Madrid, sono un madridista. Non vedo l'ora di andare alle Olimpiadi di Tokyo, vogliamo l'oro".

Sport

"Laporta chiede... di vincere"

Il presidente del Barça arringa la squadra prima dell'allenamento odierno e ricorda che devono tornare sulla strada dei titoli. Laporta è felice per il trionfo di Messi: "Eravamo tutti emozionati e gli ho fatto i complimenti. Il suo rinnovo sta procedendo bene".

Mundo Deportivo

"Laporta: 'Mentalità vincente'"

Il presidente dei blaugrana arringa la squadra nel debutto precampionato. Laporta ha fatto visita allo spogliatoio con Mateu Alemany per ricordare ai giocatori che 'questo è il Barça'. L'allenatore Ronald Koeman ha ricevuto il suo esplicito sostegno: "Fate attenzione a quest'uomo, che è il capo".