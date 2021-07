Luca Toni al QS: "Come nel 2006, c'era qualcosa di magico nell'aria"

"Come nel 2006, c'era qualcosa di magico nell'aria". Queste le parole di Luca Toni al QS nell'edizione odierna. L'ex attaccante spiega come sia difficile scegliere tra l'impresa del 2006 a Dortmund e quella a Wembley ed aggiunge: "Questa Nazionale era un gruppo fantastico. C'è stato anche un pizzico di fortuna, ma serviva la bravura. Si tratta di un successo che ci fa bene e fa bene anche al nostro calcio: abbiamo ritrovato la voglia di fare festa". Infine una battuta sul comportamento degli inglesi: "Togliersi la medaglia non è rispettoso, l'UEFA deve intervenire. Anche fischiare l'inno avversario è brutto, ma i tifosi saranno stati carichi di birra".