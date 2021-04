Man United-Roma. CorSport: "Fonseca merita il lieto fine dopo essere stato lasciato solo"

Sul Corriere dello Sport si parla di Manchester United-Roma. Il quotidiano si augura che i giallorossi lascino sull'Old Trafford tutto e di più di quel che hanno per i loro magnifici tifosi - si legge - ma anche per il loro allenatore, Paulo Fonseca, alla viglia di un addio che sembra scritto. Il tecnico merita il lieto fine, per quanto ha fatto, per quello che è stato e per quanto è stato pessimamente raccontato. Spesso solo al comando di una barca che imbarcava acqua da tutte le parti, tra le convulsioni societarie, l'incerto avvenire e l'implacabile sequenza degli infortuni. Se Sarri sarà, comunque tutto l'onore al portoghese.