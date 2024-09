Mario Rui contro il Napoli e l'agente Giuffredi: fuori rosa, ha rifiutato 6 offerte dall'estero

Mario Rui è rimasto a Napoli da separato in casa, dopo aver raccolto 227 presenze in azzurro. Una vicenda che ha lasciato tutti scontenti e che rischia di creare degli strascichi durante la stagione, a meno che non arrivi una soluzione last minute come accaduto per Victor Osimhen. Il 'Maestro', così era stato ribattezzato il portoghese da Spalletti, ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state presentate.

Come raccontato da Il Mattino, il giocatore avrebbe preferito tornare in Patria per giocare in una big del calcio portoghese e ha detto di no a 6 proposte provenienti dall'estero (San Paolo, Nizza, Valladolid, Lille, Aris e Basaksehir), alcune delle quali avrebbero previsto anche un contratto più lungo e più ricco rispetto a quello attuale con il Napoli. Nessuna fumata bianca, nessun nuovo contatto e i contatti con lo stesso manager, Mario Giuffredi, che via via sono diventati sempre più rari e difficili, con lo stesso agente che non ha nascosto l'amarezza per il comportamento del suo assistito.