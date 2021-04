Materazzi a Il Mattino: "Gattuso il mio 'figlioccio' è diventato un grande"

L'edizione odierna de Il Mattino introduce in prima pagina l'intervista esclusiva realizzata a Marco Materazzi: "Gattuso il mio 'figlioccio' è diventato un grande", si legge in taglio alto. L'ex difensore dell'Inter parla dello storico compagno in Nazionale, con il quale ha condiviso il trionfo del 2006. In taglio centrale c'è spazio anche per il via libera del governo al pubblico allo stadio Olimpico per il prossimo Europeo: "Agli Europei tornano i tifosi allo stadio", titola il quotidiano.