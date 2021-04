Mbappé-CR7-PSG, il triangolo. Tuttosport: "La Juve vuole tenersi Ronaldo, ma decide lui"

L'edizione odierna di Tuttosport lancia una suggestiva ipotesi di mercato: in caso di partenza di Mbappé, sul quale è forte il pressing del Real Madrid, il PSG potrebbe sferrare l'assalto a Cristiano Ronaldo, offrendo in cambio Mauro Icardi. Nonostante si sia mormorato sul disappunto del portoghese e sulla sua volontà di lasciare i bianconeri, precisa però il quotidiano, per il momento nulla è stato comunicato alla Juventus. Che dal canto suo ha sempre ribadito ufficialmente di contare sulla sua stella anche per la prossima stagione. Ma i dirigenti sanno bene che la scelta spetta soltanto a CR7, e che se quest'ultimo dovesse accettare la proposta dei parigini, ci sarebbe soltanto da strappare un buon accordo.