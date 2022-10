Moviola Inter-Salernitana, CorSport: "Sacchi, l’errore: Daniliuc graziato dal doppio giallo"

"Moviola Inter-Salernitana. Sacchi, l’errore: Daniliuc graziato dal doppio giallo" scrive il Corriere dello Sport. Non convince la gestione dei cartellini di Juan Luca Sacchi di Macerata. Manca il rosso a Daniliu: "non incide sulla partita, però è un peccato". Giusto il primo giallo per un fallo su Dumfries, al 37' invece manca il rosso: "lo stesso Daniliuc arriva in ritardo su Lautaro al limite dell’area, l’argentino viene alzato da terra, doveva arrivare il secondo giallo". Çalhanoglu-Dia: ok no rigore.