Napoli a Udine per evitare la crisi. La Gazzetta dello Sport: "Gattuso si gioca la fiducia"

Solo sette punti collezionati da quando sono temporaneamente finite le coppe, tre k.o. nelle ultime cinque gare, l'ultima sconfitta a sorpresa in casa contro lo Spezia e tanti problemi palesati in tutta la stagione, specie nelle gare interne. Il Napoli non sta convincendo e Rino Gattuso sta provando a scuoterla, tentando di renderla sempre la stessa e non quella vista in determinate occasioni. Oggi contro l'Udinese l'allenatore azzurro si gioca tanto, secondo La Gazzetta dello Sport: "Gattuso si gioca la fiducia. Battere l'Udinese per evitare la crisi", si legge.