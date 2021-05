Napoli, Insigne vuole il riscatto. Il Mattino: "Ha letto le critiche e mandato un messaggio"

Lorenzo Insigne, sempre più leader del Napoli. Non c'è dialogo che Gattuso fa con la squadra che non termini con la richiesta a Insigne di voler dire qualcosa, scrive Il Mattino. Una lezione che viene dal passato, dal suo maestro Lippi: coinvolgere l'uomo che ha la fascia al braccio in ogni momento. Il capitano azzurro prova a suonare la carica per questo rush finale, è tra i più motivati: ha letto le critiche social per la prova con il Cagliari e adesso, insieme a tutta la squadra, vuole il riscatto.