Olanda fuori, Repubblica Ceca ai quarti. La Gazzetta dello Sport titola: "Schickati"

La débacle dell'Olanda è la prima grande sorpresa degli ottavi di questo Europeo: la Repubblica Ceca - evidenzia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - ha avuto un piano di gara migliore, e ha colpito quando c'era da farlo. Gli Oranje si sono spenti dopo l'espulsione di De Ligt, cacciato dall'arbitro dopo revisione al VAR per un ingenuo fallo di mano. Wijnaldum non ha combinato nulla e si è reso colpevole sui due gol, Depay si è acceso solo in un paio di occasioni, De Jong è stato "tristemente ordinario". Dall'altra parte invece Silhavy si è inventato la partita della vita: in undici contro dieci la sua squadra ha saputo sfruttare la serata da fenomeno di Holes, autore dell'1-0 e dell'assist per il bis definitivo del solito Patrik Schick.