Parte la Juwembley. La Gazzetta dello Sport: "Signora al via con Max e la spinta degli euroeroi"

La Gazzetta dello Sport in edicola pone i riflettori sulla spinta che avrà la Juventus dall'Europeo. Chiellini, Bonucci, Chiesa, Bernardeschi, ma anche Morata. Il torneo ha lustratol'orgoglio e l'autostima di molti bianconeri che sono stati ottimi protagonisti. Oggi inizia il raduno alla Continassa ed Allegri riceverà calciatori caricati a molla per vincere la Champions League che manca da 25 anni. Il tecnico dovrà apparecchiare un gioco che restituisca sensazioni provate a Euro '20: essere padroni del campo grazie a un calcio dominante. Anche Schweinsteiger ha incoronato i due difensori come migliori al mondo, Bernardeschi è rifiorito e Chiesa riparte dai gol di Wembley. Infine potrebbe aggiungersi Locatelli e persino Kulusevski ha fatto un buon Europeo.