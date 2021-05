Pirlo e il dubbio CR7. Tuttosport: "Il portoghese dovrebbe partire dal 1' insieme a Dybala"

Tuttosport non è diplomatico questa mattina nei confronti di Cristiano Ronaldo ponendolo al centro dei dubbi di Pirlo, come sottolineato dal tecnico in conferenza stampa. Meglio gettare il portoghese nella mischia o non rischiare che la Juventus si ritrovi un giocatore abulico sul terreno di gioco senza anima e senza passione. Il cinque volte Pallone d'Oro è da solo in grado di ribaltare una partita, ma se continua a girare a vuoto servirebbe la forza di sostituirlo: Cristiano dovrebbe dunque far coppia dall'inizio con Dybala, apparso più pimpante di Morata.