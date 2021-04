Pro Vercelli, il virus non dà tregua: salta la trasferta a Pontedera. E ora? Le aperture

Non solo in Serie B, il Covid-19 sta dando problemi anche al campionato di Serie C.

Con i dubbi che, non certo per colpa sua, sta lasciando la Pro Vercelli, colpita dal virus e già ferma nello scorso weekend, quando non è stata giocata la gara contro il Lecco: ora, a rischio, è anche la trasferta di Pontedera. Con le problematiche che una data di recupero darà: il 21 aprile è fissato il match contro i lombardi, sul resto solo tante incognite.

Situazione evidenziata da Tuttosport sulla stampa nazionale: "La Pro Vercelli ferma al palo". Nel dettaglio: "La Pro domenica non giocherà a Pontedera. In attesa di conoscere l’esito dei tamponi di effettuati ieri mattina direttamente presso una struttura dell’Asl, l’auspicio è che le positività del gruppo squadra si siano attestate a 5 componenti del gruppo squadra. Troppe, comunque, per non chiedere il rinvio del match, qualora – peraltro – non dovesse già essere richiesto di nuovo dall’Asl di Vercelli che sta monitorando con grande attenzione e prudenza l’evolversi dei casi.

La trasferta di Pontedera, dunque, potrebbe essere la seconda gara che la Pro Vercelli si trova costretta a posticipare, dopo quella di domenica scorsa contro il Lecco. I ragazzi di Francesco Modesto, intanto, stanno proseguendo con gli allenamenti individuali, con attività esclusivamente aerobica, nel totale rispetto dei protocolli Covid predisposti per la gestione di queste situazioni. Certo resta l’incognita di come la squadra reagirà a questo stop imprevisto e forzato, in un momento cruciale della stagione".

"Covid, l’Asl vieta alla Pro la trasferta di Pontedera", l'apertura de La Stampa - ed. Vercelli, che spiega: "Domenica la Pro Vercelli non giocherà a Pontedera. I leoni staranno ancora alla finestra anche perché l’Asl di Vercelli, di fronte alle positività e ai tempi di incubazione del virus, non concede l’ok per la trasferta. [...] E oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità del rinvio dalla Lega Pro. Resta da capire quando la sfida in terra toscana verrà recuperata dai leoni (che il 21 aprile saranno in campo al Piola per il recupero contro il Lecco): la data utile sarebbe il 28 aprile, ma così facendo, si perderebbe la contemporaneità delle ultime due gare. Tra l’altro il 25 aprile si gioca anche lo scontro diretto Como-Alessandria, ovvero la prima e la seconda della classe, oggi separate solo da un punto in classifica generale. E la Pro scenderebbe in campo già sapendo il risultato dei diretti rivali".