Rinnovo Mancini. La Repubblica: "Obiettivo Mondiale poi occhio al mercato dei club"

"Obiettivo Mondiale poi occhio al mercato dei club", scrive La Repubblica sul rinnovo di Mancini. Si è concretizzato il rinnovo del Ct, in precedenza in scadenza dopo il Mondiale 2022: e questo è il grande obiettivo di Mancini, che un Mondiale da giocatore non l'ha mai disputato, visto che nel '90 non mise piede in campo. Da 2milioni l'anno si passerà a 4, operazione possibile da parte della FIGC con la cessione dei diritti di immagine di Mancini, che ha parecchio mercato. E proprio il mercato sarà da monitorare dopo il 2022, con diversi club che potrebbero tornare a farsi vivi.