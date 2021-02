Roma, Corriere della Sera: "Dzeko in panchina, pronto ad entrare solo in caso di bisogno"

vedi letture

Il Corriere della Sera si sofferma su Juve-Roma e in particolare su Edin Dzeko, tornato tra i convocati. "Dzeko in panchina, pronto ad entrare solo in caso di bisogno" scrive il quotidiano. Oggi all'Allianz Stadium, quello che sarebbe potuto diventare lo stadio del bosniaco che non giocò la prima gara tra Verona e Roma perché il suo passaggio alla Juve, con Milik alla Roma, sembrava imminente (visto il caso-Diawara, costato poi lo 0-3 a tavolino, anche la sua presenza sarebbe stata inutile). Dzeko, un girone dopo, contro il Verona è andato addirittura in tribuna, seconda partita fuori rosa dopo il litigio con Fonseca al termine del ko in Coppa Italia contro lo Spezia (eliminazione e caso delle sei sostituzioni). Poi, dopo il mancato addio a gennaio, a Trigoria è stata siglato un armistizio fino a giugno tra Fonseca ed Edin. Stasera però Dzeko partirà dalla panchina, a meno di clamorosi ribaltoni che smentirebbero la chiara frase del dg Tiago Pinto: "Le squadre hanno regole da rispettare", ed è stato sicuramente degradato. Come ha annunciato Fonseca alla vigilia, in assenza dello squalificato Pellegrini, "il capitano sarà Cristante". In caso di bisogno Dzeko sarà però utilizzato perché come dice Fonseca «si è allenato bene» e perché il bene della Roma conta sempre di più degli interessi dei singoli.