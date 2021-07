Sarà Italia-Inghilterra a Wembley. Gazzetta: "Dobbiamo domare i Leoni"

"Dobbiamo domare i Leoni" scrive La Gazzetta dello Sport a proposito della qualificazione in finale contro l'Italia dell'Inghilterra. Rete di Damsgaard per la Daminarca e autogol di Kjaer, nei supplementari un contestato rigore per fallo su Sterling. Kane decide al 104'. Le tante soluzioni di gioco hanno consentito agli inglesi di chiudere gli avversari. E' la prima volta dall'inizio della pandemia che Wembley si ritrova pieno con 60 mila persone e per la finale si preannuncia un ambiente infuocato tutto esaurito. In un Europeo che sembra disegnato su misura per l'Inghilterra, non sorprende che sia un rigore a lanciare la squadra di Southgate verso la finale con gli azzurri.