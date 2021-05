Sconcerti sul Corriere della Sera: "Il Milan paga la sua incompiutezza. Juve ora favorita"

vedi letture

"Il Milan paga la sua incompiutezza. Juve ora favorita". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. La brutta prestazione dei rossoneri e Calvarese, autore di un arbitraggio degno dei vecchi campionati quando non c'era la VAR e gli errori andavano sempre a favorire i medesimi, hanno riaperto la corsa al 4° posto con i rossoneri che pagano la loro incompiutezza. Perdere 25 punti a San Siro e non calciare mai in porta contro un avversario già salvo rilegittima la candidatura della Juventus: Calhanoglu non incide mai abbastanza, Diaz non è entrato in partita, Leao è una splendida tentazione irrisolta, solo Rebic è rimasto di resistente. I bianconeri ora sono i nuovi favoriti. E l'Inter? Come mai questi silenzi di Conte? Noi che non sappiamo cosa dobbiamo pensare?