Sconcerti sul Corriere della Sera: "Mancio, predestinato che studia i dettagli che contano"

vedi letture

Nel commento per il Corriere della Sera, il decano del giornalismo Mario Sconcerti ha parlato di un anneddoto che accumuna lui stesso e il ct Roberto Mancini, scrivendo: "C’è una cosa misteriosa e geniale che ha portato Mancini a diventare allenatore: furono due gol di Baggio alla Fiorentina quando in un febbraio lontano vent’anni giocava ancora nel Brescia. Questi due gol cacciarono Fatih Terim dalla panchina della Fiorentina e costrinsero me, che ne ero un dirigente, a cercare il sostituto. Presi Mancini ma nessuno lo voleva, i vecchi tecnici sentivano che Mancini era predestinato, lo era sempre stato. Mancini lavora continuamente sui suoi particolari. Ama i dettagli perché lo migliorano, non perché ce ne sia bisogno. E sente il diritto ad avere un grande destino. Quello di un uomo complesso, ma vincente".