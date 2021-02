Sconcerti sul Corriere della Sera: "Ora comanda Pirlo, ma la Juve non meritava la vittoria"

Il direttore Mario Sconcerti ha analizzato sulle colonne del Corriere della Sera la gara di Coppa Italia di ieri tra Inter e Juventus, definendola interessante e con due conseguenze opposte. La prima è che Pirlo sta ormai gestendo con mano libera la nuove Juve, ne ha capito l'anima e la sostanza, ne è completamente padrone. C'è stato uno scambio comunque tra squadra e tecnico, una specie di complicità che si ha di solito tra simili, Pirlo parla ai giocatori da grande giocatore e la squadra capisce. Non ubbidisce, acconsente a seguirlo perché gli riconosce una competenza genetica, di categoria. I bianconeri adesso sono una squadra compiuta, pronta dopo metà stagione a chiedere tutto. La seconda conseguenza anomala della serata è che la Signora non meritava di vincere. Ha fatto due gol senza un vero tiro in porta, ha segnato un rigore e usato un errore grossolano di Handanovic. La Juve intera non ha più concluso una volta.