Serie A in emergenza. Gazzetta dello Sport: "Persi 754 milioni ma il Covid c'entra solo in parte"

vedi letture

La "Serie A spa" - scrive La Gazzetta dello Sport - è un'azienda decotta, che non riesce a essere competitiva a livello internazionale e nemmeno a far quadrare i conti. L'inchiesta della rosea presenta numeri da emergenza assoluta: nel 2019-20 il campionato italiano ha registrato una perdita aggregata di 754 milioni, contro i 292 del 2018-19. Ma il numero da tenere bene a mente è quello dei debiti (al netto dei crediti) che sfiorano ormai quota 2,8 miliardi, 300 milioni in più rispetto a 12 mesi prima. Le squadre pagano gli strascichi dello shopping compulsivo degli ultimi anni, figlio dell'ubriacatura da diritti tv e dell'espediente delle plusvalenze. Considerando che l'impatto del Covid è stato negativo per circa 100 milioni, senza questo effetto il deficit della Serie A 2019-20 sarebbe stato ugualmente elevatissimo: ben 650 milioni, ossia 350 in più del 2018-19.